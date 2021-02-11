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На Тулу идет сильный снегопад: ГИБДД просит водителей воздержаться от поездок

На Тулу идет сильный снегопад: ГИБДД просит водителей воздержаться от поездок

Непогода накроет регион во второй половине дня уже сегодня, 11 февраля.

На Тульскую область надвигается снегопад, в регионе ожидаются сильный ветер, метель, снежные заносы. Непогода может вызвать осложнение дорожно-транспортной обстановки.
 
В связи с этим тульская Госавтоинспекция просит водителей воздержаться от поездок на личном транспорте.

В случае вынужденных и необходимых поездок будьте внимательны и аккуратны на дороге, избегайте резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Соблюдайте скоростной режим, учитывайте интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия.
 
Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Помните, что перед тем как тронуться с места, все стекла транспортного средства должны быть очищены от наледи и снега. Движение с заснеженными стеклами и боковыми зеркалами заднего вида очень опасно.

Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД:
  • по Туле: 32-95-07 или 32-95-54,
  • по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.
Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель» 32-38-38. Для связи через WhatsApp и Viber: +7 (999) 374-36-13. Телефон WhatsApp «Сообщи о гололеде»: +7 (999) 374-05-98.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:56 +7
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