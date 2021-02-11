На Тулу идет сильный снегопад: ГИБДД просит водителей воздержаться от поездок

В связи с этим тульская Госавтоинспекция просит водителей воздержаться от поездок на личном транспорте.



В случае вынужденных и необходимых поездок будьте внимательны и аккуратны на дороге, избегайте резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Соблюдайте скоростной режим, учитывайте интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия.

Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.



Помните, что перед тем как тронуться с места, все стекла транспортного средства должны быть очищены от наледи и снега. Движение с заснеженными стеклами и боковыми зеркалами заднего вида очень опасно.



Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.



Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД:

по Туле: 32-95-07 или 32-95-54,

по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.

Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель» 32-38-38. Для связи через WhatsApp и Viber: +7 (999) 374-36-13. Телефон WhatsApp «Сообщи о гололеде»: +7 (999) 374-05-98.