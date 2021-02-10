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Отравление трех детей угарным газом в Узловой: газовики нашли грубые нарушения в квартире
Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

Отравление трех детей угарным газом в Узловой: газовики нашли грубые нарушения в квартире

По факту происшествия проверку проводят прокуратура и Следственный комитет.

АО «Газпром газораспределение Тула» прокомментировало случай отравления трех детей угарным газом. Напомним, происшествие случилось в одном из домов в Узловой.

– В аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Тула» не поступала заявка об отравлении угарным газом семьи, проживающей в г. Узловой Тульской области в многоквартирном доме. Информация была донесена до сотрудников газораспределительной организации частным образом. Газовики выступили с инициативой о создании комиссии, члены которой по прибытии на место установили, что в дымоходе отсутствует тяга (отметим, что это — грубое нарушение правил эксплуатации газовых приборов. — Прим. авт.).

В организации отметили, что плановое техническое обслуживание по данному адресу проводилось 2 сентября 2020 года. Технических неисправностей газового оборудования обнаружено не было.

В данный момент дети 2011, 2012 и 2015 годов рождения находятся в больнице. По факту инцидента проверку проводят Следственный комитет по Тульской области и прокуратура.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:22 +1
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