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Алексинец Данила Рудов успешно прошел отбор в театральную школу «Табакерки»
Фото из архива Myslo.

Алексинец Данила Рудов успешно прошел отбор в театральную школу «Табакерки»

Всего за право учиться под руководством ведущих российских актеров боролись 85 ребят.

В минувшие выходные в Доме дворянского собрания состоялись отборочные прослушивания творческой молодежи для учебы в театральной школе Олега Табакова. Они прошли в Туле во второй раз.

Попробовать свои силы приехали 85 старшеклассников из 25 регионов страны – от Подмосковья до Ямало-Ненецкого автономного округа. В состав жюри отборочных туров вошли народные и заслуженные артисты России Владимир Машков, Сергей Беляев, Сергей Угрюмов, Алена Лаптева и Артур Касимов.

Среди представителей Тульской области лучшим стал Данила Рудов из Алексина. Он вошел в пятерку победителей и был приглашен на вступительные экзамены в Москву.

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вчера, в 20:12 +1
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Тульская область

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