Алексинец Данила Рудов успешно прошел отбор в театральную школу «Табакерки»

Фото из архива Myslo.

Всего за право учиться под руководством ведущих российских актеров боролись 85 ребят.

В минувшие выходные в Доме дворянского собрания состоялись отборочные прослушивания творческой молодежи для учебы в театральной школе Олега Табакова. Они прошли в Туле во второй раз.

Попробовать свои силы приехали 85 старшеклассников из 25 регионов страны – от Подмосковья до Ямало-Ненецкого автономного округа. В состав жюри отборочных туров вошли народные и заслуженные артисты России Владимир Машков, Сергей Беляев, Сергей Угрюмов, Алена Лаптева и Артур Касимов.

Среди представителей Тульской области лучшим стал Данила Рудов из Алексина. Он вошел в пятерку победителей и был приглашен на вступительные экзамены в Москву.