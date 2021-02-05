В Туле стартовал отбор в театральную школу Табакова: Владимир Машков дал советы будущим актерам

5 февраля Тулу посетил художественный руководитель московского театра «Табакерка», Народный артист России, туляк Владимир Машков. В течение двух дней наш земляк проведет отбор одаренных детей в театральную школу Олега Табакова.

Ребята, которые отлично проявят себя на сцене, получат возможность учиться актерскому мастерству в столице. В школу набирают учеников 9-х — 10-х классов. Все педагоги и наставники учебного заведения — действующие и ведущие актеры «Табакерки».

В Доме Дворянского собрания Владимир Машков встретился с талантливой тульской молодежью — ребятами, которые мечтают стать актерами. Мероприятие открыла министр культуры региона Татьяна Рыбкина. Она зачитала приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина.

- В Тульской области уже есть два Центра поддержки одарённых детей — на базе музыкальной школы имени Райхеля и в Ясной Поляне. А скоро в Новомосковске мы построим центр «Созвездие» по примеру сочинского «Сириуса». И это только часть работы, которую мы проводим. Большой вклад в поддержку талантливых ребят вносит знаменитая «Табакерка». В 2019 году отбор в театральную школу впервые прошел в Тульской области. Для молодых ребят это отличный шанс проявить себя. Главное — всегда сохранять твердость духа, верить в себя и идти до конца к своей цели.

Владимир Машков отметил, что рад находиться на тульской земле, а затем рассказал о школе Олега Табакова: как всё устроено, как будет проходить отбор и т. д.

- Найти себя в профессии так рано, в 15−16 лет, бывает очень сложно, а иногда невозможно, потому что еще не сформировались желания. Но талант увидеть можно. Жизнь школы доказывает успешность нашей системы раннего актерского образования.

Актер напомнил, что два года назад школа Олега Табакова была колледжем, а в прошлом году получила экспериментальный статус интегрированной программы среднего общего и высшего образования.

- Ребята, поступив после 9-го или 10-го класса, будут учиться в школе пять лет и получат диплом о высшем образовании. Наша задача, прежде всего, чтобы молодой человек как можно быстрее попал на сцену. Именно здесь и рождается актер, — говорит Владимир Львович.

Владимир Машков рассказал юным тулякам, что для актерской профессии главные качества — искренние эмоции и настоящие чувства.

- Актер — это бесконечная профессия. В нашу школу очень трудно попасть, мы должны быть уверены в своих учениках. Прежде всего набираем их для нашего театра. Ответственность здесь очень большая. И помните, что эта профессия без гарантий, для отчаянных людей.

Артист — человек с чемоданом неприятностей. Люди стараются бежать от неприятных чувств, эмоций и событий, а актеру нужно их хранить как топливо.

И при этом при всем прекрасней этой профессии нет — она удивительна, открывает миры и самого себя.

Об обучении в школе рассказали и преподаватели — ведущие артисты театра Олега Табакова Сергей Беляев и Артур Касимов.

Особое внимание ребят было приковано к студентке 2-го курса театральной школы — Виктории Разумовской. Вика — тулячка, в 2019 году единственная из Тульской области прошла отбор к Владимиру Машкову.

- Передо мной открылись двери в новый мир, в котором я сейчас существую. Жизнь изменилась кардинально. Формируются более взрослые цели, привычки, позиции. Это место под Солнцем, свое нахождение здесь нужно оправдывать.

Обучение в школе проходит очень увлекательно. В нас много вкладывают, из-за чего твоя работа над собой не прекращается никогда. Ты спишь и думаешь о том, как стать лучше. Мы получаем много навыков, это придает силы и уверенности. Нас наполняют умственно, физически, есть много творческих дисциплин. Считаю, что выпускники школы Олега Табакова очень конкурентоспособные.

Вике задали вопрос из зала — что самое трудное в школе?

- Преодолеть тот этап, когда ты понимаешь, что не всё получается. Без падений нет взлетов. Когда ты ошибаешься, у тебя есть мотивация работать, это воспитывает характер. В обратном случае появляется риск расслабиться и снизить планку, а этого делать нельзя. Ты не можешь себе позволить сегодня быть хуже, чем вчера.

Вопрос от ребят для Владимира Машкова — как будет проходить отбор в школу.

- Готовьтесь ко всему. Если вы думаете, что пришли, всё выучили, у вас будет определенный порядок, будьте готовы к тому, что мы его разрушим. Будут задания, которые нужно выполнять здесь и сейчас. Следите за искренностью эмоций. Будьте в хорошем творческом настроении, чтобы у вас были близко и смех, и слезы.

Владимир Машков посоветовал ребятам не расстраиваться, если они не пройдут в школу, а прислушаться к рекомендациям и воспринимать всё как опыт, который пригодится в дальнейшем.

Завершился вечер класс-концертом студентов выпускного курса школы Олега Табакова.

Myslo пообщался с ребятами, которые отправятся на отбор в театральную школу.

16-летняя Софья Мягкова — ученица лицея искусств ЦО № 22. Уверена, что в профессию актера нужно приходить не за главными ролями, не за славой и известностью.

- Актерство — любимое занятие уже много лет. Почти 10 лет моей жизни были маленькими шагами к моей цели. Участвую в учебных спектаклях, была финалисткой Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», выступаю на городских и региональных мероприятиях.

Не волнуюсь перед отборами, скорее, у меня появляется чувство конкуренции. Завтра сделаю всё возможное, вцеплюсь во внимание комиссии, чтобы показать, что могу. Уверена, даже за короткий срок можно увидеть талант в этой профессии.

Мечтаю учиться в школе Олега Табакова, это был мой любимый артист и режиссер. К тому же, меня привлекает идея раннего театрального образования и такой строгости. Думаю, что театральные институты воспитывают образного актера, а школа своей дисциплиной вырабатывает именно актера рабочего.

16-летняя Елизавета Пинк приехала из Новомосковска.

- Мне нравится взаимодействовать со зрителями, свободно ощущаю себя на сцене. Пройти отборы посоветовала мама — это было спонтанно, но я согласилась. Хочу попробовать свои силы.

Немного волнуюсь. Не переживаю, что проявлю неискренние эмоции на сцене, я боюсь забыть текст от волнения. Владимир Машков сказал, что нужно быть готовым ко всему, меня импровизация не пугает.

Думаю, комиссию можно зацепить своей эмоциональностью, пластикой, движениями, голосом. Даже если ничего не получится, буду продолжать идти к своей цели и совершенствоваться.

6 и 7 февраля Владимир Машков и преподаватели школы проведут два этапа отборочных прослушиваний. Заявление на участие в них подали 82 абитуриента из 25 регионов России. Ребятам предстоит прочитать наизусть стихотворение, отрывок из прозы, басню, исполнить песню и показать пластический этюд или танец.