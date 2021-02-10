Фото из архива Myslo.
Туляк, переехавший супругу на внедорожнике, предстанет перед судом
Мужчина обвиняется в покушении на убийство. Ранее он уже был судим.
Заместитель прокурора Дубенского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего Алексея Романенко, обвиняемого в покушении на убийство.
Вечером 28 октября прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил убить свою жену. Сев за руль внедорожника Volkswagen Amarok, он сбил женщину. В результате 37-летняя Наталья Романенко лишилась ноги.
Подробнее об этой истории мы писали здесь.
Уголовное дело направлено в Одоевский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу. С учетом отягчающих обстоятельств, а также личности обвиняемого (ранее мужчина уже был судим) ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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