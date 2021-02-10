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Туляк, переехавший супругу на внедорожнике, предстанет перед судом
Фото из архива Myslo.

Туляк, переехавший супругу на внедорожнике, предстанет перед судом

Мужчина обвиняется в покушении на убийство. Ранее он уже был судим.

Заместитель прокурора Дубенского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего Алексея Романенко, обвиняемого в покушении на убийство.

Вечером 28 октября прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил убить свою жену. Сев за руль внедорожника Volkswagen Amarok, он сбил женщину. В результате 37-летняя Наталья Романенко лишилась ноги.

Подробнее об этой истории мы писали здесь.

Уголовное дело направлено в Одоевский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу. С учетом отягчающих обстоятельств, а также личности обвиняемого (ранее мужчина уже был судим) ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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вчера, в 20:53 +5
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Событие
покушение на убийствоуголовное делопреступлениенаездсбил женщину
Место
Тульская областьДубенский район

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