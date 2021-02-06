За сутки COVID-19 подтвержден у 163 туляков
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки выявили 163 случая коронавируса, 185 человек выздоровели, 9 скончались.
С начала пандемии ковидом заразились 29 928 жителей региона, 27 289 человек вылечились, 1066 скончались.
За последние сутки в России выявлено 16 627 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни.
Зафиксировано 497 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 22 831 человек.
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