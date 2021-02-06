В Туле прошел «Инвестиционный магазин»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

5 февраля в творческом индустриальном кластере «Октава» состоялась презентация объектов для инвестирования «Инвестиционный магазин».

В этом году мероприятие прошло под названием «Инвестиции как искусство». Организаторов вдохновило творчество Казимира Малевича, Александра Родченко и их предшественника — Василия Кандинского.

Все проекты, представленные для инвестирования, экспонировались в зале на мольбертах. Сами объекты представляли собой выставочные полотна, выполненные в технике супрематистов.

Участников мероприятия приветствовал первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев:

- Губернатор Алексей Дюмин лично занимается развитием инвестиционного климата в регионе. 2020 год был сложным, но, несмотря на это, в Тульской области не было предприятий, которые высвободили бы большое число людей. Алексей Дюмин первым из глав субъектов взял на себя ответственность подготовить план, который поддерживал бы разные отрасли экономики. На эти цели из бюджета было выделено 3,5 млрд рублей. Наша задача — сделать 2021 год успешным. Экономический блок правительства региона подготовил несколько системных предложений не только в Туле, но и для малых городов.

Вячеслав Федорищев поблагодарил всех работодателей, которые в сложное время взяли удар на себя: обеспечили своих сотрудников санитайзерами и средствами индивидуальной защиты, приняли решение сохранить трудовые коллективы и не допустили сокращений.

Заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин отметил, что в 2020 году регион вошел в топ-3 субъектов национального инвестиционного рейтинга Агентства стратегических инициатив.

Несмотря на пандемию в прошлом году в Тульскую область удалось привлечь новых инвесторов. 5 компаний получили статус резидентов ТОСЭР «Алексин» и одна стала резидентом ТОСЭР «Ефремов». Теперь на каждой из двух наших ТОСЭР — по 7 резидентов. А в особой экономической зоне «Узловая» уже 19 резидентов, общая сумма инвестиций составила 8 млрд рублей.

В регионе разработаны и действуют налоговые преференции, которые ранее не применялись нигде в стране. В их числе специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0), который заключается между Правительством РФ , правительством Тульской области и инвестором при реализации проектов с использованием уникальных для России технологий. По СПИКу инвестор получает возможность зафиксировать налоговые льготы по налогу на прибыль и имущество на срок от 15 до 20 лет.

Второй уникальный инструмент, который начал применяться в регионе в конце 2020 года, — соглашение о защите и поощрений капиталовложений. Соглашение заключается между Минэкономразвития РФ , правительством Тульской области и инвестором. Этот механизм позволяет возместить затраты на создание инфраструктуры (энергетической, инженерной, транспортной и т. д).

- Соглашение о защите и поощрении капиталовложений позволяет возмещать затраты из федеральных налогов, которые компания уплачивает при реализации инвестпроекта. Всего в России подписано 27 таких соглашений, из них одно в Тульской области. Сейчас в этом инструменте поддержки заинтересованы 25 компаний нашего региона, — сказал Григорий Лаврухин.

Гостям «Инвестиционного магазина» были представлены проекты: в промышленности, сельском хозяйстве, культуре, в том числе реализуемые с помощью государственно-частного партнёрства.

Отдельное внимание было уделено перспективам развития туриндустрии. Председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина отметила, что сейчас все более популярным становится автомобильный туризм. За рубежом такой вид отдыха уже превратился в целую самостоятельную индустрию. В 2022 году Россия претендует на то, чтобы принять международный фестиваль автопутешественников и караванеров.

- Мы проанализировали ситуацию: востребованы как кемпинги вдоль оживленных федеральных трасс М-2 и М-4, так и глэмпинг (отдых в палатке) в живописных местах. Мы подобрали площадки для такого отдыха и готовы предложить их инвесторам, — сказала Лариса Соломатина.

Развитие индустрии автокемпинга предполагает создание многофункциональных комплексов, где можно и переночевать, и перекусить, и купить сувениры. Речь шла и о Романцевских горах (Кондуках). Это место уже сейчас привлекает множество посетителей и расположено на популярном туристическом маршруте.