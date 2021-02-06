Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается аномально-холодная погода

Температура воздуха будет на 7-12 градусов ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в период с 7 по 11 февраля 2021 года по территории Тульской области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 — 12 °C ниже нормы.

В целях профилактики возникновения пожаров Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к жителям региона: будьте бдительны и осторожны, не нарушайте правила пожарной безопасности при использовании отопительных печей и электрообогревателей!

Памятка по правилам эксплуатации отопительных электробытовых приборов:

Не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели.

Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными приборами.

Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть электрические приборы.

Не допускайте эксплуатацию электропроводки с поврежденной изоляцией.

Будьте осторожны и внимательны. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -«01» или с мобильного — «112» и «101».