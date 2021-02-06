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11-летняя девочка погибла при катании на тюбинге

11-летняя девочка погибла при катании на тюбинге

Ребёнок случайно выехал на проезжую часть, где в это время ехал автомобиль.

Трагедия случилась сегодня, 6 февраля, в деревне Крекшино Плавского района Тульской области. 11-летняя девочка, при катании в необорудованном месте на тюбинге, выехала на проезжую часть и погибла в результате столкновения с автомобилем.

По данному факту следственными органами организовано проведение процессуальной проверки. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся иные мероприятия, направленные на установление объективной картины произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области. 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:50 +1
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