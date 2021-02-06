Гурам Аджоев рассказал, почему «Арсенал» не транслирует матчи со сборов в Турции

- Гурам Захарович, вы практически полностью провели с командой весь второй сбор в Белеке. Как оцените ту работу, которую сейчас выполняют футболисты?

- Я доволен тем, что ребята полностью отдаются на тренировках. Каждый старается проявить себя перед тренерским штабом. Если вы обратили внимание, даже на тренировках они достаточно жестко играют, но при этом дело не доходит до грубости. Игроки понимают, что доказывать нужно здесь и сейчас, в чемпионате уже будет не до этого. Мы для футболистов создали все условия, чтобы они думали только о футболе. Вы сами посмотрите: потрясающие поля, здесь есть вся необходимая инфраструктура, даже с погодой повезло. Отдельно хочу сказать про настрой. Видно, что наши футболисты получают удовольствие от работы. Где-то лишний раз пошутят, активно общаются – это правильный подход, ведь при хорошем настроении даже самые тяжелые нагрузки даются легче. Уверен, в команде сделали правильные выводы из первой части чемпионата, и весной мы все исправим.

- «Арсеналу» и вправду подфартило с небесной канцелярией.

- За два сбора был только один дождливый день. В отличие от прошлого года погода позволяет тренерам провести всю намеченную работу. Что еще важно, не страдает качество тренировочных полей. У нас довольно техничная команда, на приличном газоне ребята могут продемонстрировать весь свой потенциал.

- Как оцените контрольные матчи, которые вам довелось посмотреть?

- Мне нравится футбол, который сейчас показывает «Арсенал». Видно, что игроки понимают и выполняют требования Дмитрия Парфенова. Несмотря на интенсивность тренировочного процесса, команда показывает неплохую командную скорость. Футболисты получают удовольствие от своей игры в спаррингах. Игроки почувствовали вкус в атаке, это прибавит уверенности. Надеюсь, с таким же настроением будем играть после зимней паузы.

- Благодаря этим сборам у Дмитрия Парфенова наконец появилась возможность подготовить команду в соответствии со своими требованиями.

- Вы правильно заметили. Парфенов возглавил команду поздней осенью, толком подготовиться к матчам не было времени. К тому же у нас было катастрофическое количество травмированных. Тренерскому штабу пришлось экспериментировать с составом. Те игроки, кто выходил в последних турах, показали достойный футбол. На мой взгляд, во многих матчах нам просто не хватило удачи и опыта. Сейчас, слава богу, все здоровы, каждый играет на своей позиции, есть конкуренция. Все прекрасно понимают, что мы очень много упустили в первой части чемпионата, сейчас нужно наверстывать, чтобы закончить сезон на достойном месте в таблице.

- Как настроение у ребят?

- Мне импонирует, что Дмитрий Парфенов и его помощники сумели создать в команде позитивную атмосферу. Это помогает правильно выполнять всю работу. С первых официальных матчей года мы увидим игру «Арсенала», по которой сильно соскучились.

- Как обстоят дела с трансферами?

- Мы круглый год занимаемся этим вопросом. К сожалению, на данный момент мы по-прежнему не обладаем трансферным бюджетом. Следовательно, ищем либо свободных агентов, либо приглашаем игроков в аренду. Однако нам уже хочется отойти от арендной практики. Получается, что мы вкладываем в арендованных очень много, помогаем обрести уверенность, а затем возвращаем в команду соперника. К тому же собирать едва ли не заново команду перед каждым сезоном очень сложно.

- Один из главных вопросов, который поступает от болельщиков: почему в этот раз клуб не организует видеотрансляции матчей?

- На самом деле для нас это больная тема. Мы прекрасно понимаем чувства болельщиков, которые привыкли к трансляциям и соскучились по команде. Мы до последнего принимали решение по трансляциям спаррингов. В итоге сошлись на том, что необходимо постараться максимально ограничить команду от внешних факторов. В отеле, где мы живем, за «Арсеналом» забронировано отдельное крыло, у нас свой ресторан, тренажерный зал, даже персонал для восстановления работает только для футболистов. Мы регулярно тестируемся, требуем от соперников, чтобы они тоже приезжали с тестами на ковид. Сейчас к нам обращаются тренеры национальных команд, которые хотят посмотреть на своих футболистов в контрольных матчах. Мы вежливо отказываем. У нас впереди очень важные 11 матчей в премьер-лиге, открываем год кубковым матчем. Чтобы подготовка прошла гладко, никто из игроков не выбыл из-за COVID-19, мы решили ограничить доступ к команде. В том числе и от съемочной бригады, которая организует трансляцию.

- В Кубке России в 1/8 финала предстоит сыграть с лидером чемпионата «Зенитом», как оцениваете шансы пройти петербуржцев?

- Кубок - это лотерея. «Зенит» является сильным раздражителем, наши футболисты захотят продемонстрировать свои лучшие качества. С такими соперниками в какой-то мере проще, потому что они сами играют и другим дают. В прошлом году мы оказали достойное сопротивление «Зениту», хорошо выглядели на фоне чемпиона. И сейчас будет хороший матч. Все в наших руках.