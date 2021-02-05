новости
новости
Регистрация
В Тульской области судебные приставы помирили брата и сестру

В Тульской области судебные приставы помирили брата и сестру

Предметом спора между ними стал ремонт.

В Тульской области судебные приставы помогли близким родственникам разрешить спор. На исполнении у сотрудников ведомства находилось исполнительное производство в отношении брата и сестры.

Суд обязал их переоборудовать часть жилого дома – установить перегородку и проложить отопительные трубы. Родственники исполнили решение суда, однако остались недовольны проведенными работами.

Вину за некачественный ремонт они перекладывали друг на друга и не подписывали необходимые документы. К решению проблемы подключились сотрудники регионального управления ФССП России.

Они осмотрели отремонтированное помещение, установили, что требования суда полностью исполнены, и убедили родственников заключить соглашение о примирении.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:50 +1
Другие статьи по темам
Событие
УФССП России по Тульской областисудебные приставыисполнительное производство
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле стартовал отбор в театральную школу Табакова: Владимир Машков дал советы будущим актерам
В Туле стартовал отбор в театральную школу Табакова: Владимир Машков дал советы будущим актерам
В Туле сотрудники ГИБДД проведут рейд «Ночной город»
В Туле сотрудники ГИБДД проведут рейд «Ночной город»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.