В Тульской области судебные приставы помирили брата и сестру

Предметом спора между ними стал ремонт.

В Тульской области судебные приставы помогли близким родственникам разрешить спор. На исполнении у сотрудников ведомства находилось исполнительное производство в отношении брата и сестры.

Суд обязал их переоборудовать часть жилого дома – установить перегородку и проложить отопительные трубы. Родственники исполнили решение суда, однако остались недовольны проведенными работами.

Вину за некачественный ремонт они перекладывали друг на друга и не подписывали необходимые документы. К решению проблемы подключились сотрудники регионального управления ФССП России.

Они осмотрели отремонтированное помещение, установили, что требования суда полностью исполнены, и убедили родственников заключить соглашение о примирении.