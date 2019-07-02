Тульская школьница получила приглашение в театральную школу «Табакерки»

Виктория Разумовская – в центре.

В Год театра при поддержке губернатора Алексея Дюмина Тульская область дала старт всероссийскому проекту по отбору одаренной молодежи и стала его базовой площадкой в Центральной России.

В феврале в Туле Владимир Машков и преподаватели школы провели отборочные прослушивания. Заявление на участие в них подали 165 абитуриентов из Тульской, Московской, Калужской, Кировской, Ивановской, Тюменской областей и Алтайского края. По итогам испытаний были отобраны четыре абитуриента из Тулы, Щекино и Киреевска. Финальный экзамен они сдавали в июне в Москве.

По его итогам в списке на зачисление осталась одна тулячка, выпускница гимназии №30 Виктория Разумовская. Виктория рекомендована к зачислению в этом году.

Кстати, в 2016 году мы уже писали о Виктории. Тогда девочка училась в гимназии и играла в театральной студии «Пчелка».