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Тульская школьница получила приглашение в театральную школу «Табакерки»
Виктория Разумовская – в центре.

Тульская школьница получила приглашение в театральную школу «Табакерки»

Тульская школьница Виктория Разумовская прошла отбор в Московскую театральную Школу при Московском театре Олега Табакова «Табакерка».

В Год театра при поддержке губернатора Алексея Дюмина Тульская область дала старт всероссийскому проекту по отбору одаренной молодежи и стала его базовой площадкой в Центральной России.

В феврале в Туле Владимир Машков и преподаватели школы провели отборочные прослушивания. Заявление на участие в них подали 165 абитуриентов из Тульской, Московской, Калужской, Кировской, Ивановской, Тюменской областей и Алтайского края. По итогам испытаний были отобраны четыре абитуриента из Тулы, Щекино и Киреевска. Финальный экзамен они сдавали в июне в Москве.

По его итогам в списке на зачисление осталась одна тулячка, выпускница гимназии №30 Виктория Разумовская. Виктория рекомендована к зачислению в этом году.

Кстати, в 2016 году мы уже писали о Виктории. Тогда девочка училась в гимназии и играла в театральной студии «Пчелка».

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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 17:06 0
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