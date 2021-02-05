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Руководители новомосковской фирмы не заплатили государству 25,7 млн рублей
Фото: citytraffic.ru.

Руководители новомосковской фирмы не заплатили государству 25,7 млн рублей

Два с половиной года они проворачивали налоговые махинации и теперь ожидают суда.

Первый зампрокурора Тульской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального и коммерческого директоров компании «Машстройинжиниринг», которая занимается оптовой торговлей стройматериалами. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов.

Менеджеры давали сотрудникам указания включать в налоговые декларации заведомо ложные сведения и с апреля 2015 по декабрь 2017 года уклонились от уплаты НДС на сумму 25,7 млн рублей. На имущество обвиняемых общей стоимостью 38,3 млн рублей наложен арест. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Новомосковский городской суд.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:36 +1
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