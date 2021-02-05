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Более 26 тысяч жителей Тульской области привились от коронавируса

Более 26 тысяч жителей Тульской области привились от коронавируса

Вакцинация проводится в два этапа: второй компонент вводится на 21-й день после первой прививки.

В Тульской области открыли 46 прививочных пунктов, в том числе в амбулатории поселка Плеханово. Пункт вакцинации здесь начал работу 1 февраля.

– Жители активно записываются на вакцинацию: за 4 дня прививку получили 48 человек. В дальнейшем мы планируем прививать до 20 жителей в день, – сообщил заведующий амбулаторией в поселке Плеханово Николай Семенов.

Напомним, на прививку можно записаться через портал госуслуг или по телефону медучреждения. За день до вакцинации из больницы позвонят и напомнят о дате процедуры.

Всего на сегодняшний день прививку получили более 26 000 жителей региона. 

как записаться на прививку
  • Через портал госуслуг;
  • по телефону единого центра записи на прием к врачу: (800) 450-33-03, (4872) 33-83-77 или на сайте Доктор71,
  • по телефонам единого контактного центра медучреждений, где открыты медицинские кабинеты для вакцинации от COVID-19.
кабинеты для вакцинации
  • ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 имени профессора В. Ф. Снегирева», (48753) 2-19-45. Алексин, ул. Героев Алексинцев, 13.
  • ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова», (48741) 6-22-90. Ефремов, ул. Дачная, 4.
  • ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова», (48741) 6-22-90. Ефремов, ул. Дружбы, 9-б.
  • ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет», (4872)72-37-95, п. Рассвет, дом 38.
  • ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет», (4872)72-37-95. Плеханово, ул. Заводская, 1-а.
  • ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница», (48762) 7-00-03, Новомосковск, ул. Калинина, 39.
  • ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е.Г . Лазарева», (4872) 33-80-06. Тула, ул. Комсомольская, 1.
  • ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы», (4872) 77-03-93. Тула, Новомедвенский проезд, 2.
  • ГУЗ «Суворовская центральная районная больница», (48763) 2-60-62. Суворов, ул. Ленинского Юбилея, 2.
  • ГУЗ «Ясногорская районная больница», (48766) 2-12-75. Ясногорск, ул. Черняховского, 6.
  • ГУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы», поликлиника №3, (4872) 36-73-06, поликлиника №3 г. Тула, ул. Первомайская, 11.
  • ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова» (п. Волово), (48768) 2-16-53. Волово, ул. Ленина, 46, корп. А.
  • ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова» (Каменский район), (48744)2-14-18. с. Архангельское, ул. Тихомирова, 1.
  • ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 имени Л. Н. Толстого», (4872)21-62-80, Тула, ул. Демьянова, 22.
  • ГУЗ «Белёвская центральная районная больница», (48742)4-17-41, Белев, ул. Мира, 13.
  • ГУЗ «Богородицкая центральная районная больница», (48761)2-22-80, Богородицк, ул. Пушкинская, 23.
  • ГУЗ «Веневская центральная районная больница», (48745)2-12-80, Венев, ул. Международная, 7-а.
  • ГУЗ «Донская городская больница № 1», (48746)4-00-10, Донской, мкр. Центральный, ул. Кирова, 23.
  • ГУЗ «Заокская центральная районная больница», (48734) 2-05-35, п. Заокский, ул. Садовая, 23. 
  • ГУЗ «Кимовская центральная районная больница», (48735) 5-37-88, Кимовск, ул. Больничная, 2.
  • ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница», (48754) 6-21-73, Киреевск, ул. Ленина, 44.
  • ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница», (48754) 6-21-73. Болохово, ул. Мира, 22.
  • ГУЗ «Ленинская районная больница», (4872)33-83-21, п. Ленинский, ул. Механизаторов, 34.
  • ГУЗ «Одоевская центральная районная больница имени П. П. Белоусова», (48736)4-11-44, п. Одоев, ул. Дачная, 2.
  • ГУЗ «Плавская центральная районная больница имени С. С. Гагарина», (48752) 2-11-98, филиал №1 Тульская область, г. Плавск, ул. В. И. Ульянова, 80.
  • ГУЗ «Плавская центральная районная больница имени С. С. Гагарина», (48756) 2-14-40, филиал №2, п. Чернь, ул. Свободная, 78.
  • ГУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница», (48755) 2-11-49, п. Тёплое, переулок Строителей, 5. 
  • ГУЗ «Узловская районная больница», (48731) 7-87-18, Узловая, ул. Беклимищева, 38-а.
  • ГУЗ «Щекинская районная больница», (48751) 2-03-71, Щёкино, ул. Болдина, 1.
  • ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 имени профессора В. Ф. Снегирева», (48753) 2-19-45, Алексин, ул. Центральная, 13-а.
  • ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медпомощи им. Д. Я. Ваныкина», (4872) 33-80-22, Тула, ул. Смидович, 12.
  • ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы», (4872) 21-62-25, Тула, Косая Гора, ул. Дронова, 15.
  • ГУЗ «Городская больница № 10 г. Тулы», (4872) 33-83-81, Тула, 18-й проезд Мясново, 104.
  • ГУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы», (4872) 21-61-90, Тула, ул. Металлургов, 40.
  • ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Тула», (4872) 70-19-11, Тула, ул. Дмитрия Ульянова, 8.
  • ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Узловая», (48731) 5-41-42, Узловая, ул. Завенягина, 19 «Поликлиника РЖД».
  • ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница», (48762) 7-00-03, поликлиническое отделение №3, Новомосковск, ул. Свердлова, 17.
  • ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы», (4872) 21-62-25, Скуратово, ул. Пушкина, 17.
  • ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда», (48745) 6-20-60, п. Грицовский, ул. Первомайская, 28.
  • ГУЗ «Дубенская центральная районная больница», (48732) 2-11-61, п. Дубна, ул. Ленина, 20.
  • ГУЗ «Куркинская центральная районная больница», (48743) 5-12-26, Куркино, переулок Больничный, 12.
  • ГУЗ «Одоевская центральная районная больница имени П. П. Белоусова», (48733)2-12-03, п. Арсеньево, ул. Халтурина, 13.
  • Кабинет ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», (4872) 35-36-94, 25-23-23, Тула, ул. Оружейная, 15, корп. 1, каб. № 1, 3.
  • Кабинет для вакцинации в ТРЦ «Гостиный двор», Тула, ул. Советская, 47.
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