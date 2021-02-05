Более 26 тысяч жителей Тульской области привились от коронавируса

Вакцинация проводится в два этапа: второй компонент вводится на 21-й день после первой прививки.

В Тульской области открыли 46 прививочных пунктов, в том числе в амбулатории поселка Плеханово. Пункт вакцинации здесь начал работу 1 февраля.

– Жители активно записываются на вакцинацию: за 4 дня прививку получили 48 человек. В дальнейшем мы планируем прививать до 20 жителей в день, – сообщил заведующий амбулаторией в поселке Плеханово Николай Семенов.

Напомним, на прививку можно записаться через портал госуслуг или по телефону медучреждения. За день до вакцинации из больницы позвонят и напомнят о дате процедуры.



Всего на сегодняшний день прививку получили более 26 000 жителей региона.

как записаться на прививку

Через портал госуслуг;

по телефону единого центра записи на прием к врачу: (800) 450-33-03, (4872) 33-83-77 или на сайте Доктор71,

по телефонам единого контактного центра медучреждений, где открыты медицинские кабинеты для вакцинации от COVID-19.

кабинеты для вакцинации