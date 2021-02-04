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В тульском ТЮЗе состоялась премьера спектакля «Двенадцать стульев»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В тульском ТЮЗе состоялась премьера спектакля «Двенадцать стульев»

Это первая в истории театра постановка исключительно для взрослой аудитории.

На сцене Тульского областного театра юного зрителя состоялась премьера спектакля «Двенадцать стульев» по одноименному роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Открывая премьеру, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что это первая в истории тульского ТЮЗа постановка исключительно для взрослой аудитории. Средства на эту постановку были выделены по федеральному проекту «Культура малой родины» при софинансировании из бюджета региона.

– По поручению губернатора Алексея Дюмина с 2017 года Тульская область принимает активное участие в этом проекте. Проводится работа по поддержке детских театров и театров малых городов. За последние три года обновлена материально-техническая база, поставлены спектакли по произведениям классиков и русским народным сказкам, – сказала министр.

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