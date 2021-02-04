В Туле заработала новая насосная станция

Оборудование станции позволяет подавать в южную часть города воду с Медвенского водозабора.

Мощность станции – 12 тысяч м³ в сутки.

– Пуск насосной станции существенно повысит надежность и качество водоснабжения – будет ликвидирован дефицит воды, который ощущали жители южной части Тулы. Кроме того, пуск нового объекта обеспечит дальнейшее развитие новых микрорайонов, – отметил министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.

Работы выполнены в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Разработку и согласование проектно-изыскательской документации на строительство станции выполнил Тулагорводоканал.

Тульские городские электросети построили трансформаторную подстанцию для ее подключения. Общая стоимость составила порядка 60 млн рублей.