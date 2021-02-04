В Тульской области осужденный попросил покрестить его в колонии

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

Недавно мужчина, который сейчас отбывает наказание в ИК-1 (Донской Тульской области), обратился к администрации исправительного учреждения с просьбой помочь ему принять крещение.

Сотрудники пошли навстречу пожеланиям осужденного и помогли организовать таинство Крещения в исправительном учреждении. Обряд в расположенном на территории колонии храме Преподобного Максима исповедника провел протоиерей Александр Кирюшкин. Священнослужитель окормляет данное учреждение и регулярно посещает ИК-1 для проведения богослужений и проповедей с прихожанами храма.

«Осужденный принял крещение осознанно, подготовившись к таинству по всем канонам Русской Православной Церкви. После завершения таинства протоиерей Александр Кирюшкин поздравил мужчину с этим важным событием в жизни каждого православного верующего и выразил желание поскорее увидеть его на службе в храме вне стен пенитенциарного учреждения», — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тульской области.