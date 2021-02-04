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В Тульской области осужденный попросил покрестить его в колонии
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

В Тульской области осужденный попросил покрестить его в колонии

Обряд провел протоиерей Александр Кирюшкин.

Недавно мужчина, который сейчас отбывает наказание в ИК-1 (Донской Тульской области), обратился к администрации исправительного учреждения с просьбой помочь ему принять крещение.
 
 
Сотрудники пошли навстречу пожеланиям осужденного и помогли организовать таинство Крещения в исправительном учреждении. Обряд в расположенном на территории колонии храме Преподобного Максима исповедника провел протоиерей Александр Кирюшкин. Священнослужитель окормляет данное учреждение и регулярно посещает ИК-1 для проведения богослужений и проповедей с прихожанами храма.
 
 
«Осужденный принял крещение осознанно, подготовившись к таинству по всем канонам Русской Православной Церкви. После завершения таинства протоиерей Александр Кирюшкин поздравил мужчину с этим важным событием в жизни каждого православного верующего и выразил желание поскорее увидеть его на службе в храме вне стен пенитенциарного учреждения», — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:37 +1
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