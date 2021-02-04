Тулячка Анисса Будан стала одним из лучших педагогов России

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Она приняла участие в конкурсе «Учитель года» и получила приз зрительских симпатий.

Учитель английского и французского языков тульского Центра образования № 8 Анисса Будан приняла участие в заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России», который состоялся в Волгограде.

В профессиональном соревновании приняли участие 85 педагогов из всех регионов страны. Анисса Туфиковна Будан одержала победу в региональном этапе конкурса и в городском конкурсе «Профессионал 2020». На всероссийском этапе «Учителя года» она получила приз зрительских симпатий.