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Туляки украли легковушку и хотели сдать её на металлолом
Фото: drive2.ru

Туляки украли легковушку и хотели сдать её на металлолом

Подельники оттащили сломанную машину с парковки и собирались разобрать.

Тульские полицейские задержали подозреваемых в краже автомобиля. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленники обратили внимание на сломанную Daewoo Nexia 2005 года выпуска, припаркованную возле одного из домов в Центральном районе.

Подельники планировали разобрать машину на запчасти или сдать на металлолом – вдвоём они оттащили автомобиль от места парковки. Оперативники быстро задержали воришек – возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Проверяется причастность задержанных к другим преступлениям.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:21 +3
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