Щекинский суд обязал отремонтировать пожарную сигнализацию в детском саду

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Соответствующий иск был подан районной прокуратурой. Работы должны быть проведены до 1 сентября.

Щекинский районный суд Тульской области рассмотрено гражданское дело по иску прокурора к администрации района об обязании профинансировать ремонт автоматической пожарной сигнализации в детском саду № 44 в пос. Ломинцево и провести эти работы до 1 сентября текущего года.

Во время проверки соблюдения правил пожарной безопасности выяснилось, что в помещениях детского сада не хватает пожарных извещателей. Также имеются нарушения в монтаже противопожарной системе.

Прокуратура попросила суд обязать администрацию района профинансировать ремонт пожарной сигнализации до 1 июня текущего года, а сам детский сад – провести необходимые работы не позже 1 сентября. Исковые требования надзорного органа удовлетворены.