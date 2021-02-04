новости
новости
Регистрация
«Заходите на огонёк!»: группа «Крематорий» приглашает на концерт
«Заходите на огонёк!»: группа «Крематорий» приглашает на концерт

«Заходите на огонёк!»: группа «Крематорий» приглашает на концерт

22 февраля в Concert Hall группа «Крематорий» отметит своё 37-летие. Начало в 19.00.

За этот срок музыканты сумели накопить обширную коллекцию песен, которые живут и радуют поклонников любого возраста. Все герои крематорского эпоса – это реальные или собирательные персонажи, жизнеописание которых АСГ сумел потрясающе ярко и необычно превратить песни, так полюбившиеся слушателям и зрителям. По сути, группе удалось создать собственную Вселенную, или, если угодно, субкультуру.
 
Специально для праздничного концерта «Крематорий» подготовил особую программу. Только в этот день можно будет услышать песни, которые редко или совсем не исполняются на концертах.
 
Командовать парадом будут пять всадников Апокалипсиса в лице уже знакомых некоторым Генерала Джа, Шляпника-в-угаре, Робина Бэд, Доктора Люцифера и АнДракулы, а тот, кто останется в Живых, позавидует Мёртвым.
 

Вы можете купить билеты онлайн:

Купить билет
 
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 19:38 +1
Другие статьи по темам
Событие
ТулаконцертыConcert Hall

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Щекинский суд обязал отремонтировать пожарную сигнализацию в детском саду
Щекинский суд обязал отремонтировать пожарную сигнализацию в детском саду
Алексей Дюмин: «За 5 лет мы решили вопросы более чем 2000 дольщиков»
Алексей Дюмин: «За 5 лет мы решили вопросы более чем 2000 дольщиков»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.