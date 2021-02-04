Коронавирусная статистика: в Тульской области еще 165 случаев заражения

10 человек скончались. Общее число умерших: 1047 человек.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 165 случаев коронавируса, 10 человек скончались.

С начала пандемии в регионе ковидом заразились 29 599 пациентов, 26 915 вылечились, 1047 умерли.

Ситуация в российских регионах следующая: