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Коронавирусная статистика: в Тульской области еще 165 случаев заражения

Коронавирусная статистика: в Тульской области еще 165 случаев заражения

10 человек скончались. Общее число умерших: 1047 человек.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 165 случаев коронавируса, 10 человек скончались.

С начала пандемии в регионе ковидом заразились 29 599 пациентов, 26 915 вылечились, 1047 умерли.

Ситуация в российских регионах следующая:

Сюжет: Коронавирус
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