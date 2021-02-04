Коронавирусная статистика: в Тульской области еще 165 случаев заражения
10 человек скончались. Общее число умерших: 1047 человек.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 165 случаев коронавируса, 10 человек скончались.
С начала пандемии в регионе ковидом заразились 29 599 пациентов, 26 915 вылечились, 1047 умерли.
Ситуация в российских регионах следующая:
сегодня, в 07:53, 14 1886 0
вчера, в 17:48, 33 2075 1
вчера, в 11:24, 16 1638 -1
2 февраля, в 11:24, 9 1823 -1
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