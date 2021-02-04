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Во сколько тулякам обошлось участие в незаконном митинге

Во сколько тулякам обошлось участие в незаконном митинге

Акция в поддержу Навального состоялась в Туле в последний день января. Почти всем ее малочисленным участникам выписали штрафы.

Привокзальный районный суд Тулы рассмотрел 24 дела по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» и два дела по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия».
 
Протоколы были составлены в отношении участников несогласованного митинга, который состоялся 31 января в Сквере Памяти жертв политических репрессий.
 
Постановлениями суда участники незаконного митинга признаны виновными в совершении административного правонарушения, им назначено наказание в виде штрафа на 240 000 рублей. Кроме этого два человека были признаны виновными в организации незаконного митинга – они заплатят штрафы на общую сумму в 40 тысяч рублей. 
 
 
 
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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 11:31 −4
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