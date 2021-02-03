«Братия, не хочу вас видеть через два года умершими»: в тульские храмы подбрасывают странные листовки
В них призывают отказаться от масок, вакцинации и измерения температуры.
В тульские храмы неизвестные люди подбрасывают листовки, в которых православных призывают отказаться не только от всяческих мер защиты при пандемии коронавируса — ношения масок, измерения температуры тела, соблюдения социальной дистанции, но и от вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Тульской епархии.
По заверению епархии, неизвестные называют массовую вакцинацию от коронавируса «геноцидом народа» и пытаются внушить мысль, что Церковь выступает против прививок. Но это не соответствует действительности, заявляют в пресс-службе Тульской епархии.
– Текст этих призывов следующий: «Братия, не хочу вас видеть через два года умершими, но живыми быти. Уклонитесь от коронавирусных прививок». Эти «агитки» — анонимные, подбрасывают их потихоньку, но занимаются этой деятельностью активисты так называемого псевдоправославного движения, много лет сеющие смуту среди православных, — говорит заместитель руководителя миссионерского отдела Алексей Ярасов.
Напомним, в середине декабря неизвестные призывали туляков не делать «космическую адскую ковидную прививку» и расклеивали по городу соответствующие листовки.
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