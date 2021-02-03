«Братия, не хочу вас видеть через два года умершими»: в тульские храмы подбрасывают странные листовки

В тульские храмы неизвестные люди подбрасывают листовки, в которых православных призывают отказаться не только от всяческих мер защиты при пандемии коронавируса — ношения масок, измерения температуры тела, соблюдения социальной дистанции, но и от вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Тульской епархии.

По заверению епархии, неизвестные называют массовую вакцинацию от коронавируса «геноцидом народа» и пытаются внушить мысль, что Церковь выступает против прививок. Но это не соответствует действительности, заявляют в пресс-службе Тульской епархии.