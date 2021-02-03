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В Алексине пожар в жилом доме тушили больше часа
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Алексине пожар в жилом доме тушили больше часа

Сотрудники МЧС спасли 10 человек, среди которых трое детей.

Ранним утром 3 февраля в Алексине на улице Ушинского загорелся жилой дом. На месте происшествия работали семь пожарных расчетов. Открытое пламя удалось потушить лишь спустя час.

В результате пожара выгорели квартиры на площади 200 квадратных метров.


Фото Татьяны Жуковой.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Тульской области, из горящего дома были спасены 10 человек, среди которых трое детей.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

 

Стали очевидцем этого пожара? Знаете подробности происшествия? Пишите нам в группу ВКонтакте, директ в Instagram или расскажите по телефону 57-07-07.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:40 0
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Тульская областьАлексин

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