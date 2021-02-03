В Алексине пожар в жилом доме тушили больше часа

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Сотрудники МЧС спасли 10 человек, среди которых трое детей.

Ранним утром 3 февраля в Алексине на улице Ушинского загорелся жилой дом. На месте происшествия работали семь пожарных расчетов. Открытое пламя удалось потушить лишь спустя час.

В результате пожара выгорели квартиры на площади 200 квадратных метров.



Фото Татьяны Жуковой.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Тульской области, из горящего дома были спасены 10 человек, среди которых трое детей.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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