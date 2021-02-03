Новомосковский наркодилер отправится в колонию строгого режима на 14 лет

Фото из архива Myslo.

Мужчина не только торговал наркотиками, но и организовал в своей квартире наркопритон.

В Новомосковске по трем статьям* Уголовного кодекса осудили 35-летнего наркодилера. В ходе судебного следствия установлено, что 6 июля 2020 года мужчина незаконно сбыл покупателю 0,3 грамма марихуаны.

Кроме того, наркоторговец систематически предоставлял свою квартиру для потребления наркотиков.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий в августе 2020 года преступная деятельность злоумышленника пресечена сотрудниками ОКОН УМВД России по Тульской области. Из незаконного оборота изъято свыше 210 г наркотического средства, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Суд приговорил подсудимого к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

*Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), ч. 1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств), ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере).