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Новомосковский наркодилер отправится в колонию строгого режима на 14 лет
Фото из архива Myslo.

Новомосковский наркодилер отправится в колонию строгого режима на 14 лет

Мужчина не только торговал наркотиками, но и организовал в своей квартире наркопритон.

В Новомосковске по трем статьям* Уголовного кодекса осудили 35-летнего наркодилера. В ходе судебного следствия установлено, что 6 июля 2020 года мужчина незаконно сбыл покупателю 0,3 грамма марихуаны.

Кроме того, наркоторговец систематически предоставлял свою квартиру для потребления наркотиков.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий в августе 2020 года преступная деятельность злоумышленника пресечена сотрудниками ОКОН УМВД России по Тульской области. Из незаконного оборота изъято свыше 210 г наркотического средства, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Суд приговорил подсудимого к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

*Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), ч. 1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств), ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере).
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:27 +3
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