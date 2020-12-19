Туляков призывают не делать «космическую адскую ковидную прививку»

Такие странные объявления кто-то расклеил по городу. На них обратили внимание читатели Myslo.

Текст гласит:

- Не делай адскую космическую ковидную прививку. Через два года она начнет убивать тебя! В ней чужой ген.

При этом авторы этой странной записки не поясняют, что всё это значит. Это чей-то розыгрыш или действительно кто-то верит в подобное, неизвестно.

Обратите внимание, что на фоне коронавируса регулярно появляется много фейков. Их основная цель всегда одна — посеять панику. Доверяйте только проверенным источникам.

Напомним, в Тульской области стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Замруководителя регионального Управления Роспотребнадзора Залимхан Омариев ранее заявил, что вакцина «ЭпиВакКорона» безопасна, это подтверждено многочисленными исследованиями.

Обратите внимание, что вакцина бесплатна и будет проводиться исключительно на добровольной основе.

Читайте также:

12 вопросов о вакцине от коронавируса: испытания на добровольцах, массовая вакцинация, противопоказания.