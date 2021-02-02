Пациенты с COVID-19 могут вызвать священника Тульской епархии на дом или в больницу

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Оставить заявку на проведение исповеди, причастия или соборования можно по телефону.

Тульские священники посещают пациентов с коронавирусом в больничных палатах или на дому. Например, председатель миссионерского отдела Тульской епархии проиерей Павел Картушин соборовал двух пациентов, находящихся в инфекционном госпитале.

Батюшки, добровольно изъявившие желание работать с ковидными пациентами, получили подробные инструкции по правилам посещения больных. Также им выдали защитные костюмы и средства индивидуальной защиты.

В Тульской епархии отмечают, что каждому православному христианину, оказавшемуся дома или в больнице с диагнозом COVID-19, необходима духовная поддержка.