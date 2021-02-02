В Туле ремонтируют дороги литым асфальтом

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Этот метод позволяет проводить работы даже при отрицательных температурах.

На улицах областного центра ведутся работы по аварийно-восстановительному ремонту автомобильных дорог. В них задействованы пять бригад подрядных организаций и три бригады городского «Центра организации дорожно-транспортной деятельности».

В перечне ремонта – объекты, выявленные в результате объезда дорог сотрудниками администрации города, по предписаниям ГИБДД, по заявкам, поступившим на портал «Открытый регион 71» и по обращениям жителей.

– В течение недели после обращения на указанный адрес выезжает специализированная бригада. В зимне-весенний период работы проводятся литой асфальтобетонной смесью. Ремонт можно осуществлять при низкой температуре и высокой влажности, при условии соблюдения нормативных требований, – рассказал замначальника отдела дорожного хозяйства УТиДХ администрации Тулы Артур Якупов.

Рабочая температура смеси перед укладкой составляет 230 градусов, а укладывать ее можно при температуре до -10. Смесь доставляется к месту ремонта в котлах-термосах, оборудованных обогревом, системой перемешивания и специальными термометрами.

Литая смесь укладывается прямо на ремонтируемый участок, который перед этим фрезеруют, очищают и продувают для качественного сцепления нового асфальта со старым. Работы проводятся на улицах Рязанской, Октябрьской, Новомосковской, Гоголевской, Тургеневской и других.