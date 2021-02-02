Туляк поехал за наследством в Казахстан и оказался в психиатрической лечебнице

Фото: depzdrav.gov.kz

28 января в полицию Павлодара (Республика Казахстан) обратилась администратор одной из гостиниц. Она рассказала, что один из постояльцев ушёл из номера два дня назад и пропал.

Об этом пишет ИА «Казинформ» со ссылкой на начальника управления криминальной полиции департамента полиции Павлодарской области Балгабая Капарова.

Как выяснилось, пропавший мужчина приехал в Павлодар из Тулы 18 декабря, чтобы продать полученную по наследству квартиру. В конце месяца он успешно завершил сделку и положил вырученные деньги в банк.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли туляка – он находится в павлодарском Центре психического здоровья и проходит курс лечения.