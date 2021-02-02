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Туляк поехал за наследством в Казахстан и оказался в психиатрической лечебнице
Фото: depzdrav.gov.kz

Туляк поехал за наследством в Казахстан и оказался в психиатрической лечебнице

Тревогу подняли сотрудники гостиницы, в которой остановился мужчина.

28 января в полицию Павлодара (Республика Казахстан) обратилась администратор одной из гостиниц. Она рассказала, что один из постояльцев ушёл из номера два дня назад и пропал.

Об этом пишет ИА «Казинформ» со ссылкой на начальника управления криминальной полиции департамента полиции Павлодарской области Балгабая Капарова.

Как выяснилось, пропавший мужчина приехал в Павлодар из Тулы 18 декабря, чтобы продать полученную по наследству квартиру. В конце месяца он успешно завершил сделку и положил вырученные деньги в банк.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли туляка – он находится в павлодарском Центре психического здоровья и проходит курс лечения.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:30 +6
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