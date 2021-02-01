За сутки в Тульской области подтвердились 172 случая коронавируса

Скончались семь человек.

В Тульской области за сутки коронавирус подтвердился у 172 человек, 188 выздоровели, семь скончались. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 29 098 жителей региона, 26 353 вылечились, 1 016 умерли.

Ситуация в регионах России следующая: