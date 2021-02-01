За сутки в Тульской области подтвердились 172 случая коронавируса
Скончались семь человек.
В Тульской области за сутки коронавирус подтвердился у 172 человек, 188 выздоровели, семь скончались. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 29 098 жителей региона, 26 353 вылечились, 1 016 умерли.
Ситуация в регионах России следующая:
сегодня, в 11:52, 0 1343 0
вчера, в 10:48, 61 3419 -2
30 января, в 11:32, 79 2803 -3
29 января, в 21:00, 55 2032 0
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