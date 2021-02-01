новости
новости
Регистрация
19-летний парень распространял в Туле галлюциногенные грибы
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

19-летний парень распространял в Туле галлюциногенные грибы

Он оставлял закладки по всему городу.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области задержали 19-летнего жителя Щёкинского района. По предварительной информации, он бесконтактным способом распространял галлюциногенные грибы.

У полицейских была информация о нахождении 10 тайников-закладок, сделанных молодым человеком в Туле.

– В дальнейшем подозреваемый был изобличен в оставлении этих закладок. Кроме того, на съемной квартире подозреваемого, в присутствии понятых, были изъяты идентичные вещества, упаковочные материалы и электронные весы, — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На парня завели уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:45 +3
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьЩекино
Прочее
галлюциногенные грибыполицияуголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За сутки в Тульской области подтвердились 172 случая коронавируса
За сутки в Тульской области подтвердились 172 случая коронавируса
Тульский лучник завоевал серебро чемпионата России
Тульский лучник завоевал серебро чемпионата России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.