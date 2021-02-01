19-летний парень распространял в Туле галлюциногенные грибы

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Он оставлял закладки по всему городу.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области задержали 19-летнего жителя Щёкинского района. По предварительной информации, он бесконтактным способом распространял галлюциногенные грибы.

У полицейских была информация о нахождении 10 тайников-закладок, сделанных молодым человеком в Туле.

– В дальнейшем подозреваемый был изобличен в оставлении этих закладок. Кроме того, на съемной квартире подозреваемого, в присутствии понятых, были изъяты идентичные вещества, упаковочные материалы и электронные весы, — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.