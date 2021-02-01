Алексей Дюмин: «Пора думать о новой волне инфекции»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

– Коронавирусная инфекция будет соединяться с гриппом, ОРВИ и другими заболеваниями, которые приходят в осенне-зимний период. Попрошу на это обратить внимание, начать прорабатывать планы, готовиться. У нас, как у всей России, уже колоссальный опыт, и пора думать об осенне-зимнем периоде, о новой волне ОРВИ, которая традиционно приходит в каждый субъект. Все мы понимаем, что такое вирусы, и мы продолжаем с ними жить и бороться. Мы находимся на переломном моменте борьбы с пандемией, если мы его уже не переломили.

Надо думать о средствах индивидуальной защиты, вакцинах, которые должны быть в наличии, о лекарственных препаратах, о тех бригадах врачей, которые будут работать именно по этому направлению. Думать о дополнительной инфраструктуре, которую мы задействовали. Важно, чтобы мы не обрушивали плановую медицинскую помощь. Мы должны быть готовы к ситуации, уже стандартной для нас, по всем направлениям, — отметил губернатор Алексей Дюмин.