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Алексей Дюмин: «Пора думать о новой волне инфекции»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин: «Пора думать о новой волне инфекции»

На заседании оперативного штаба губернатор Тульской области отметил, что уже необходимо начать готовиться к новому осенне-зимнему периоду.

– Коронавирусная инфекция будет соединяться с гриппом, ОРВИ и другими заболеваниями, которые приходят в осенне-зимний период. Попрошу на это обратить внимание, начать прорабатывать планы, готовиться. У нас, как у всей России, уже колоссальный опыт, и пора думать об осенне-зимнем периоде, о новой волне ОРВИ, которая традиционно приходит в каждый субъект. Все мы понимаем, что такое вирусы, и мы продолжаем с ними жить и бороться. Мы находимся на переломном моменте борьбы с пандемией, если мы его уже не переломили.
 
Надо думать о средствах индивидуальной защиты, вакцинах, которые должны быть в наличии, о лекарственных препаратах, о тех бригадах врачей, которые будут работать именно по этому направлению. Думать о дополнительной инфраструктуре, которую мы задействовали. Важно, чтобы мы не обрушивали плановую медицинскую помощь. Мы должны быть готовы к ситуации, уже стандартной для нас, по всем направлениям, — отметил губернатор Алексей Дюмин.
Сюжет: Коронавирус
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