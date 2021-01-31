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Врачи тульских клиник посетили Хитровщинский дом милосердия

Врачи тульских клиник посетили Хитровщинский дом милосердия

Поездка состоялась в рамках благотворительной просветительской акции.

Хитровщинский дом милосердия принимает постояльцев со всех концов не только Тульской области, но и России. Уже много лет здесь находят приют те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. 

Медики в рамках благотворительной акции сюда приезжают регулярно вместе с семьей волонтеров – Олесей и Романом. В этот раз на их приглашение присоединиться к поездке откликнулись ведущие врачи из Тульского областного кожно-венерологического диспансера, клиники «Взгляд» и «Семейная». Автобус для поездки бесплатно предоставила «Автошкола 23».

На прием к неврологу, дерматовенерологу и офтальмологу пришли порядка 30 человек. Пациенты прошли общий осмотр, а также сдали анализы. 

 

– Чтобы быть уверенным в своем здоровье, необходимо регулярно проходить профилактический осмотр, а также сдавать анализы. Это обязательный минимум заботы о себе для каждого человека. Мы с удовольствием приняли приглашение присоединиться к этой акции, потому что в этом доме милосердия живут те, кто попал в сложную ситуацию и сейчас начинает новую жизнь. Здоровье – это одно из слагаемых успеха на этом пути, – сказала дерматовенеролог ТОКВД Юлия Ливенцева. – В ходе осмотра нами были взят материал для исследования на наличие заболеваний, передаваемых половым путем. Также проверяли постояльцев на РВ, ВИЧ, гепатиты. Результаты анализов будут переданы тем, кто пришел на прием к нам в тот день.

 

– В ходе нашего визита мы провели осмотр на предмет неврологических заболеваний, нарушения мозгового кровообращения, хронической недостаточности мозгового кровообращения, различного характера полинейропатий, дорсопатии (остеохондроз). По итогу были выявлены в отдельных случаях невротические расстройства – нарушение сна, тревожность, депрессии, снижение работоспособности. В ходе беседы выяснили причины их возникновения, дали рекомендации по медикаментозному лечению, а также способы немедикаментозной коррекции данных состояний. Также сталкивались с проявлениями сопутствующих болезней, по поводу которых рекомендовали консультации профильных специалистов, – рассказал Роман Шведов, невролог клиники «Семейная».

– Не бывает заболеваний, которые не нуждаются в регулярном контроле со стороны врача. Даже, если речь идет о коррекции зрения с помощью очков, профилактические осмотры офтальмологом необходимы. Любое изменение состояния человека требует врачебного контроля, пациент должен выяснить причину, особенно, если зрение начало ухудшаться. В рамках нашего визита жителям дома милосердия были даны рекомендации, – рассказал офтальмолог клиники «Взгляд» Алексей Люткевич.

Постояльцы дома были благодарны специалистам за такую акцию. Медики со своей стороны отметили, что в следующих акциях они тоже постараются принять участие.

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Врачи тульских клиник посетили Хитровщинский дом милосердия, Фото: 1
Врачи тульских клиник посетили Хитровщинский дом милосердия, Фото: 2
Врачи тульских клиник посетили Хитровщинский дом милосердия, Фото: 3
Врачи тульских клиник посетили Хитровщинский дом милосердия, Фото: 4
Врачи тульских клиник посетили Хитровщинский дом милосердия, Фото: 5
Врачи тульских клиник посетили Хитровщинский дом милосердия, Фото: 6
Врачи тульских клиник посетили Хитровщинский дом милосердия, Фото: 7
Врачи тульских клиник посетили Хитровщинский дом милосердия, Фото: 8
Врачи тульских клиник посетили Хитровщинский дом милосердия, Фото: 9
Врачи тульских клиник посетили Хитровщинский дом милосердия, Фото: 10
Врачи тульских клиник посетили Хитровщинский дом милосердия, Фото: 11
Врачи тульских клиник посетили Хитровщинский дом милосердия, Фото: 12
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:39 +4
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Место
Тульская областьХитровщинакимовский район

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