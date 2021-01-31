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ЕГЭ или ГВЭ: Как тульские 11-классники будут сдавать выпускные экзамены в 2021 году?
Фото из архива Myslo.

ЕГЭ или ГВЭ: Как тульские 11-классники будут сдавать выпускные экзамены в 2021 году?

Рособрнадзор разъяснил особенности проведения государственного выпускного экзамена для выпускников.

Выпускники 11 классов, не планирующие поступать в вузы, для получения аттестата в 2021 году должны будут сдать два обязательных предмета в форме государственного выпускного экзамена: русский язык и математику.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также детям-инвалидам и инвалидам для получения аттестата достаточно будет сдать по их выбору только ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку.

Государственная итоговая аттестация в 11 классах (ГИА-11) в форме ГВЭ по предметам по выбору в 2021 году проводиться не будет.

Экзаменационная работа ГВЭ для выпускников, не планирующих поступать в вузы в 2021 году, по русскому языку будет состоять из отдельных заданий с кратким ответом (задания 1−24) по спецификации контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 2021 года по русскому языку. Экзаменационная работа ГВЭ по математике в 2021 году будет состоять из отдельных заданий по спецификации КИМ ЕГЭ 2021 года по математике базового уровня.

До 10 февраля 2021 года демонстрационные варианты ГВЭ для выпускников, не планирующих поступать в вузы в 2021 году, будут опубликованы на официальном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Экзамены по русскому языку и математике для категорий участников, которые традиционно имеют право сдавать ГИА-11 в форме ГВЭ, будут проводиться по соответствующим демонстрационным материалам для указанной категории участников экзамена, размещенным на сайте ФИПИ осенью 2020 года.

Основной срок проведения ГВЭ для выпускников 11 классов запланирован с 24 по 28 мая 2021 года. Также в расписании будет предусмотрен дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ по русскому языку и математике (с 3 по 17 сентября 2021 года), который предусмотрен для того, чтобы предоставить возможность получить аттестат тем, кто не прошел ГИА-11 в установленные сроки.

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 18:06 +1
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