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Для работающих туляков 65+ режим самоизоляции продлен до 11 февраля: как получить больничный?
Фото из архива Myslo.

Для работающих туляков 65+ режим самоизоляции продлен до 11 февраля: как получить больничный?

Больничный выдается на основе данных, которые работодатели передают в Тульское региональное отделение Фонда социального страхования.

Как и ранее, больничный лист могут получить все работающие граждане в возрасте 65 лет и старше за исключением тех, кто переведен на дистанционку, находится в ежегодном оплачиваемом отпуске, на больничном по другому основанию (заболевание, травма).

Кроме того, работники, у которых после заключительного этапа вакцинации прошло 14 дней, имеющие соответствующий подтверждающий документ, не учитываются работодателями при определении общей численности сотрудников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы.

Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде передают в Тульское региональное отделение Фонда социального страхования. На основании этих же сведений Фонд назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспособности за период нахождения на карантине.

Сами работники на период действия электронного больничного листа должны соблюдать карантинный режим, не покидать места пребывания.

Напомним, согласно Указу Губернатора Тульской области № 5 от 26.01.2021 года «О внесении изменений и дополнений в Указ губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41» продлены ограничительные мероприятия в части соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше. Порядок же оформления и оплаты листков нетрудоспособности остается прежним.

В Фонде социального страхования обращают внимание работодателей, что реестры сведений по своим работникам необходимо предоставить в региональное отделение согласно указанным периодам, не ранее даты начала соответствующего периода:

  • с 1 января по 14 января 2021 года;
  • с 15 января по 28 января 2021 года;
  • с 29 января по 11 февраля 2021 года
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:04 −9
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Тульская область

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