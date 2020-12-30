В Тульской области до 28 января продлен режим самоизоляции для граждан 65+
Губернатор внес изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Для защиты здоровья граждан, снижения рисков распространения коронавируса до 28 января 2021 года продлено требование о соблюдении режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
Кроме того, на этот период приостановлено действие единых месячных льготных проездных билетов и скидок в железнодорожном транспорте на пригородных маршрутах для этой категории жителей.
С полным текстом изменений в Указ можно ознакомиться здесь.
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