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В Тульской области до 28 января продлен режим самоизоляции для граждан 65+

В Тульской области до 28 января продлен режим самоизоляции для граждан 65+

Губернатор внес изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Для защиты здоровья граждан, снижения рисков распространения коронавируса до 28 января 2021 года продлено требование о соблюдении режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Кроме того, на этот период приостановлено действие единых месячных льготных проездных билетов и скидок в железнодорожном транспорте на пригородных маршрутах для этой категории жителей.

С полным текстом изменений в Указ можно ознакомиться здесь.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
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