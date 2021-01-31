В Концертном зале Тульской областной филармонии состоялся юбилейный вечер Вениамина Наймана

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В мероприятии приняла участие министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, зачитала поздравительный адрес от правительства Тульской области.

За годы творческой деятельности Вениамином Найманом поставлено множество разнообразных программ и спектаклей, в том числе — экспериментальных, в которых объединены музыка и драма, хореография, оригинальный жанр и мультимедиа — отметила Татьяна Рыбкина.

Вениамин Найман является сценаристом и режиссером самых значимых городских и областных мероприятий, среди них мероприятия в рамках проекта «Тула — новогодняя столица» и празднование 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты.

На творческом вечере была представлена премьера музыкального спектакля по пьесе Евгения Шварца «Обыкновенное чудо». В творческую группу проекта вошли артисты Тульского академического театра драмы и артисты Тульской филармонии.