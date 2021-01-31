новости
новости
Регистрация
В Концертном зале Тульской областной филармонии состоялся юбилейный вечер Вениамина Наймана
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Концертном зале Тульской областной филармонии состоялся юбилейный вечер Вениамина Наймана

Зрителям представили премьеру музыкального спектакля по пьесе Евгения Шварца «Обыкновенное чудо».

В мероприятии приняла участие министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, зачитала поздравительный адрес от правительства Тульской области.

За годы творческой деятельности Вениамином Найманом поставлено множество разнообразных программ и спектаклей, в том числе — экспериментальных, в которых объединены музыка и драма, хореография, оригинальный жанр и мультимедиа — отметила Татьяна Рыбкина.

Вениамин Найман является сценаристом и режиссером самых значимых городских и областных мероприятий, среди них мероприятия в рамках проекта «Тула — новогодняя столица» и празднование 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты.

На творческом вечере была представлена премьера музыкального спектакля по пьесе Евгения Шварца «Обыкновенное чудо». В творческую группу проекта вошли артисты Тульского академического театра драмы и артисты Тульской филармонии.

 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 20:08 0
Другие статьи по темам
Люди
Вениамин Найман
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Розыск пропавшего два дня назад туляка прекращён
Розыск пропавшего два дня назад туляка прекращён
Для работающих туляков 65+ режим самоизоляции продлен до 11 февраля: как получить больничный?
Для работающих туляков 65+ режим самоизоляции продлен до 11 февраля: как получить больничный?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.