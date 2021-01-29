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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 173 случая заражения и 10 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 173 случая заражения и 10 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки выявили 173 случая коронавируса, 193 человека выздоровели, 10 скончались. 

С начала пандемии ковидом заразились 28 584 жителя региона, 25 784 человека вылечились, 989 скончались.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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