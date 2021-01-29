Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 173 случая заражения и 10 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки выявили 173 случая коронавируса, 193 человека выздоровели, 10 скончались.
С начала пандемии ковидом заразились 28 584 жителя региона, 25 784 человека вылечились, 989 скончались.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:15, 38 3015 -1
27 января, в 11:23, 17 2568 -1
26 января, в 21:19, 208 3371 2
26 января, в 20:14, 89 10886 -25
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