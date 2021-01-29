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Туляков приглашают на спектакль «Любовь и прочее вранье»

Туляков приглашают на спектакль «Любовь и прочее вранье»

27 марта в Городском концертном зале покажут спектакль «Любовь и прочее вранье». Начало в 19.00.

Семейные передряги – дело житейское. Случается всякое, а за 20 лет особенно! Былая страсть, кажется, уже утихла, а налаженный быт наводит скуку. Тут-то и вмешивается случай, который меняет всё.
 
Сергей и Ирина давно женаты. Они настолько хорошо изучили друг друга, что удивляться уже, казалось бы, нечему. Но в этот день что-то пошло не так… Так все-таки «Всем правит Великий Случай» или «Люди сами кузнецы своего счастья»?
 
В ролях: Юлия Меньшова, Сергей Колесников, Василий Кортуков, Иван Колесников, Софья Шуткина.
 
Юлия Меньшова – советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, телепродюсер, театральный режиссер. Лауреат российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «Ведущий ток-шоу». Ведущая телепередач «Наедине со всеми», «Сегодня вечером»
на Первом канале. Роли в кино: «Между нами девочками», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Большая любовь», «Седьмая жертва», «Женщины на грани» и др.
 
Сергей Колесников – актер театра и кино, ведущий. Сергея Колесникова можно увидеть в таких работах: «Людмила Гурченко», «Чёрное море» | Black Sea (Великобритания), «Тайны института благородных девиц», «Крепкий орешек» (США), «Преступление по наследству», «Шапито-шоу»,
«Чокнутая», «Дальнобойщики-3», «Замерзшие души» | Cold Souls (США, Франция), «Улики» и др.
 
Василий Кортуков – актер российского кино и театра, получивший известность после работы в кинокомедии «Горько!» и сериале «Ольга», где он сыграл одного из самых колоритных персонажей телекомедии Юргена, образ которого хорошо известен и понятен зрителям по всей стране.
 
Иван Колесников – актер театра и кино, известный широкому зрителю по главным ролям в полнометражных картинах «Конец прекрасной эпохи», «Анна Каренина», «Крылья империи», «Движение вверх», «Союз спасения», «Скажи что-нибудь хорошее», «Матрёшка» и многих других.
 

Софья Шуткина – актриса кино. В багаже актрисы такие фильмы, как «Ведьма», «Молодежка», «Колодец забытых желаний», «Грани любви», «Брачные игры», «На краю», «Сила обстоятельств», «Матрёшка» и др.

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 12:00 0
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