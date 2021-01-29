Министр образования РФ разрешил вузам вернуться к очному обучению

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При этом университеты и институты должны быть готовы снова ввести ограничительные меры при ухудшении эпидемиологической ситуации.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ о том, что с 8 февраля российские вузы могут возобновить очное обучение. Это можно будет сделать по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора.

COVID -19. В частности, говорится о социальной дистанции, масках, размещении антисептиков, измерении температуры на входе в помещения и проветривании аудиторий во время перерыва. Из документа следует, что ректоры должны подготовить учреждения к приему студентов и обеспечить профилактику распространения-19. В частности, говорится о социальной дистанции, масках, размещении антисептиков, измерении температуры на входе в помещения и проветривании аудиторий во время перерыва.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации вузы должны быть готовы возобновить ограничительные меры, связанные с организацией учебного процесса.