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Министр образования РФ разрешил вузам вернуться к очному обучению
Изображение PourquoiPas с сайта Pixabay.

Министр образования РФ разрешил вузам вернуться к очному обучению

При этом университеты и институты должны быть готовы снова ввести ограничительные меры при ухудшении эпидемиологической ситуации.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ о том, что с 8 февраля российские вузы могут возобновить очное обучение. Это можно будет сделать по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора.
 
Из документа следует, что ректоры должны подготовить учреждения к приему студентов и обеспечить профилактику распространения COVID-19. В частности, говорится о социальной дистанции, масках, размещении антисептиков, измерении температуры на входе в помещения и проветривании аудиторий во время перерыва.
 
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации вузы должны быть готовы возобновить ограничительные меры, связанные с организацией учебного процесса.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:41 0
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