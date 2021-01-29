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В Туле арматурщик подал в суд на ООО «Реставрация памятников культуры»

В Туле арматурщик подал в суд на ООО «Реставрация памятников культуры»

В заявлении он указал, что ему два месяца не платили зарплату.

4 февраля в Центральном районном суде состоится заседание по иску Сергея Кострова к ООО «Реставрация памятников культуры». Согласно заявлению истца, ему два месяца не выплачивали заработную плату.
 
Мужчина утверждает, что в 2019 году он работал арматурщиком в вышеуказанном ООО и в период с 22 сентября по 28 ноября ему не выплатили зарплату. В связи с этим он уведомил «Респамкул» о приостановлении работы.
 
В свою очередь представители ООО заявляют, что Костров подал уведомление с нарушениями.
 
По изложенным основаниям арматурщик требует, чтобы ему возместили невыплаченную зарплату и плату за время вынужденной приостановленной деятельности с 28 ноября 2019 года по 17 февраля 2020 года – 169 тысяч 716 рублей, сообщает пресс-служба Центрального районного суда.



 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 10:28 +2
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