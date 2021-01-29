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В Тульской области иностранец сбежал от полиции и скрывается от депортации
Фото из архива публикаций Myslo.

В Тульской области иностранец сбежал от полиции и скрывается от депортации

Сейчас стражи порядка ищут мужчину.

Как стало известно Myslo, несколько дней назад из Центра временного содержания иностранных граждан сбежал уроженец Грузии.
 
По нашей информации, до этого мужчина подвергался административному наказанию за нарушение режима пребывания в РФ. А в бега иностранец пустился незадолго до суда, который был должен принять решение о его депортации.
 
В настоящее время полиция занимается поисками этого иностранного гражданина.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:14 +1
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