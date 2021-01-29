В Тульской области иностранец сбежал от полиции и скрывается от депортации

Фото из архива публикаций Myslo.

По нашей информации, до этого мужчина подвергался административному наказанию за нарушение режима пребывания в РФ. А в бега иностранец пустился незадолго до суда, который был должен принять решение о его депортации.

В настоящее время полиция занимается поисками этого иностранного гражданина.