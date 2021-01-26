Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Глава Тульской области сообщил, что вместе с супругой уже прошёл оба этапа вакцинации.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сделал прививку от COVID-19 и призвал всех туляков последовать его примеру. Глава региона отметил, что вместе с супругой уже прошёл два этапа вакцинации.

– Вакцинация – это очень важно. Нужно делать прививку, чтобы жить нормально, работать нормально. Вакцины в регионе достаточно. Я призываю все наших жителей последовать моему примеру, – отметил он.