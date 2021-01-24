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В прошлом году в Тульской области родилось 124 пары двойняшек
Тройня появилась только в одной семье.
По данным регионального комитета ЗАГС, в 2020 году в Тульской области родилось 124 пары двойняшек. Тройняшки появились на свет всего в одной семье — это были 1 мальчик и 2 девочки.
При этом, за прошедший год в нашем регионе 38% зарегистрированных новорожденных составили:
- первенцы — 4076.
- вторые — 4056 (37%)
- третьи — 1833 (17%)
- четвертые — 538 (5%)
- пятые и последующие -316 (3%)
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