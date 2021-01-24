В прошлом году в Тульской области родилось 124 пары двойняшек

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Тройня появилась только в одной семье.

По данным регионального комитета ЗАГС, в 2020 году в Тульской области родилось 124 пары двойняшек. Тройняшки появились на свет всего в одной семье — это были 1 мальчик и 2 девочки.

При этом, за прошедший год в нашем регионе 38% зарегистрированных новорожденных составили: