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В прошлом году в Тульской области родилось 124 пары двойняшек
Изображение congerdesign с сайта Pixabay

В прошлом году в Тульской области родилось 124 пары двойняшек

Тройня появилась только в одной семье.

По данным регионального комитета ЗАГС, в 2020 году в Тульской области родилось 124 пары двойняшек. Тройняшки появились на свет всего в одной семье — это были 1 мальчик и 2 девочки.
 
При этом, за прошедший год в нашем регионе 38% зарегистрированных новорожденных составили:
 
  • первенцы — 4076.
  • вторые — 4056 (37%)
  • третьи — 1833 (17%)
  • четвертые — 538 (5%)
  • пятые и последующие -316 (3%)
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 22:15 +3
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