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25 и 27 января в Алексине будут отлавливать бездомных собак

25 и 27 января в Алексине будут отлавливать бездомных собак

Местная администрация обращает внимание, что выгул животных без сопровождения хозяина запрещен.

25 января будут проводиться мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных (отлов собак) на ул. Дубравной в микрорайоне Шахтерский города Алексина. На 27 января запланировано такое же мероприятие в микрорайоне Бор.
 
«Обращаем внимание владельцев собак, что выгул животных без сопровождения хозяина запрещен», — сообщает местная администрация.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 21:42 +3
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