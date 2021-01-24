На пр. Ленина на столбе ярко искрило электричество

стоп-кадр видео

Жительница дома № 116 на пр. Ленина в Туле прислала в редакцию видео, на котором запечатлено короткое замыкание на фонарном столбе.

Как объяснила корреспонденту Myslo очевидица, искрило несколько раз. Через некоторое время на место приехал автомобиль с проблесковыми маячками и больше коротких замыканий не наблюдалось.

Предположительно, причиной происшествия стала дождливая погода.