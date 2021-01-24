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На пр. Ленина на столбе ярко искрило электричество
Очевидица прислала в редакцию кадры с коротким замыканием.
Жительница дома № 116 на пр. Ленина в Туле прислала в редакцию видео, на котором запечатлено короткое замыкание на фонарном столбе.
Как объяснила корреспонденту Myslo очевидица, искрило несколько раз. Через некоторое время на место приехал автомобиль с проблесковыми маячками и больше коротких замыканий не наблюдалось.
Предположительно, причиной происшествия стала дождливая погода.
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