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На пр. Ленина на столбе ярко искрило электричество
стоп-кадр видео

На пр. Ленина на столбе ярко искрило электричество

Очевидица прислала в редакцию кадры с коротким замыканием.

Жительница дома № 116 на пр. Ленина в Туле прислала в редакцию видео, на котором запечатлено короткое замыкание на фонарном столбе.
 
Как объяснила корреспонденту Myslo очевидица, искрило несколько раз. Через некоторое время на место приехал автомобиль с проблесковыми маячками и больше коротких замыканий не наблюдалось.
 
Предположительно, причиной происшествия стала дождливая погода.
 

 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 23:33 +2
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