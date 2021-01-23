В Тульской области за сутки подтвердились 195 случаев коронавируса
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 195 случаев коронавируса, 202 человека выздоровели, пять скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 27 489 жителей региона, 24 607 вылечились, 945 умерли.
Ситуация в российских регионах следующая:
вчера, в 11:04, 25 2927 0
21 января, в 14:27, 59 2390 -3
21 января, в 13:27, 106 2974 -16
21 января, в 11:13, 33 4140 0
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