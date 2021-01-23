Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 27 489 жителей региона, 24 607 вылечились, 945 умерли.

В Тульской области за сутки подтвердились 195 случаев коронавируса, 202 человека выздоровели, пять скончались.