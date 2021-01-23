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В Тульской области за сутки подтвердились 195 случаев коронавируса

В Тульской области за сутки подтвердились 195 случаев коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 195 случаев коронавируса, 202 человека выздоровели, пять скончались. 

Всего с начала пандемии ковидом заразились 27 489 жителей региона, 24 607 вылечились, 945 умерли.

Ситуация в российских регионах следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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