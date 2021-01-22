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Жители Тульской области чаще других страдают от ожирения
Фото: medikforum.ru

Жители Тульской области чаще других страдают от ожирения

Основные причины – переедание, злоупотребление сахаром, солью и жирными продуктами.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала регионы России, жителям которых чаще всего врачи ставят диагноз «ожирение». Это Орловская, Тульская, Курганская, Воронежская, Кемеровская, Курская и Брянская области, а также Республика Алтай, Алтайский край и Еврейская автономная область. Такие данные приводит «АиФ».

Основные причины ожирения – переедание, а также злоупотребление сладкими, солёными и жирными продуктами. Лишний вес – одна из причин возникновения диабета, гипертонии, заболеваний сердца и сосудов. Ожирение также является фактором риска при заражении COVID-19.

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