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Где тульские студенты смогут бесплатно покататься на коньках
Фото из архива Myslo.

Где тульские студенты смогут бесплатно покататься на коньках

В акции в День студента участвуют четыре катка.

25 января тульские студенты смогут взять коньки напрокат бесплатно – в регионе пройдет акция «Все на каток».
 
В Центральном парке Тулы коньки можно будет получить с 14.00 до 18.00 по паспорту и студенческому билету.
 
На Губернском катке в Туле сеансы с 17.45 до 19.45 и с 19.45 до 21.45 пройдут для студентов, которых учебные организации поощрили за успехи. Вход – по студенческим билетам, паспортам и билетам, которые выдадут в учебных заведениях.
 
В Ледовом дворце Новомосковска коньки будут выдавать на сеансах с 13.00 до 15.00 и с 19.00 до 20.00 по студенческому билету и паспорту.
 
На катке в Алексине на улице Болотова нет проката, но с 19.00 до 21.00 для студентов пройдет развлекательная программа.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:18 +2
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