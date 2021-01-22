Где тульские студенты смогут бесплатно покататься на коньках

Фото из архива Myslo.

В акции в День студента участвуют четыре катка.

25 января тульские студенты смогут взять коньки напрокат бесплатно – в регионе пройдет акция «Все на каток».

В Центральном парке Тулы коньки можно будет получить с 14.00 до 18.00 по паспорту и студенческому билету.

На Губернском катке в Туле сеансы с 17.45 до 19.45 и с 19.45 до 21.45 пройдут для студентов, которых учебные организации поощрили за успехи. Вход – по студенческим билетам, паспортам и билетам, которые выдадут в учебных заведениях.

В Ледовом дворце Новомосковска коньки будут выдавать на сеансах с 13.00 до 15.00 и с 19.00 до 20.00 по студенческому билету и паспорту.

На катке в Алексине на улице Болотова нет проката, но с 19.00 до 21.00 для студентов пройдет развлекательная программа.